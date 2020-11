Defensa casi 'regia' y delantera de lujo para enfrentar a Corea del Sur

El buen momento que atraviesa Héctor Herrera con el Atlético de Madrid donde parece haber ganado finalmente la titularidad, no pasa desapercibido por Gerardo Martino , entrenador de la Selección Mexicana quien aseguró que HH no está en plenitud física por lo que no lo pondrá en riesgo en el partido de mañana ante Corea del Sur , razón por la que arrancará con Sebastián Córdova . El argentino también explicó que Jonathan dos Santos está descartado.

"Nosotros no queremos que pierda el ritmo futbolístico, porque está en buen nivel. Si evaluamos con el cuerpo médico que hay riesgo quedará fuera. Héctor tiene sobrecarga muscular y nosotros debemos evaluar si estará en condiciones y Jona (dos Santos) está descartado para mañana. No arriesgaremos a Héctor Herrera, si el cuerpo médico nos dice que existe riesgo de lesión se quedará fuera", explicó el entrenador sobre HH.

"No es nuestra intención en proceso de selección correr el riesgo. Este no es el momento para tomarlo y tenemos el interés de que jueguen, pero especialmente que regresen bien a sus clubes. Esto vale para todos, no solo para Héctor Herrera por el Atlético, sino igual para Jona. Si corre riesgo de lesión se quedará fuera del partido sin duda, aunque no tenga partido con Galaxy por haber quedado fuera".