Portero del Milan explota contra autoridades tras actos de racismo

"No fue el jugador el que fue atacado. Fue el hombre. Fue el padre de familia. Esta no es la primera vez que me pasa. Emitimos comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy, todo un sistema debe asumir la responsabilidad", expresó en un comunicado en redes sociales.

"Ya os he dicho y vale la pena repetirlo: no soy una VÍCTIMA. Y quiero dar las gracias al Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores del Udinese y a todos los que me enviaron mensajes, los que me llamaron, los que me apoyaron en privado y en público. No puedo responder a todos pero los veo y estamos JUNTOS. Es una lucha difícil, que requerirá tiempo y coraje. Pero es una pelea que ganaremos", sentenció.