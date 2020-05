Lazio viola protocolos sanitarios y crea polémica en Italia

La Lazio está en medio de la polémica en Italia al haber realizado un pequeño partido de 3 vs. 3 este jueves, algo prohibido por los protocolos de sanidad por el coronavirus por parte del gobierno cuando permitió los entrenamientos .

Los encuentros se disputaron en una de las canchas traseras para evitar que la prensa no los viera pero fue imposible. A pesar de esto, no evitó que el entrenador Simone Inzaghi continuara con la práctica como si nada.

"Es ridículo, ¿cómo puede decir eso? ¿Por qué tengo que considerar enfermo incluso a aquéllos que no lo están? En este caso, estoy listo para asumir la responsabilidad, no los pongo a todos en cuarentena. No tiene sentido tratar a un jugador negativo como positivo", declaró en días pasados uno de los médicos de la Lazio.