Ibrahimovic reveló el desgaste mental que tuvo por el Coronavirus

“Era algo que me intrigaba, porque golpeó a todo el mundo. Es una gran tragedia. Al principio tuve un dolor de cabeza que no era fuerte pero molesto y luego perdí el gusto. Estuve todo el día en casa, cabreado, no podía salir. No podía entrenar.

“En Milanello (instalaciones del Milan) me siento como en casa, pero mi futuro no lo decidiré solo. Los extraño mucho (a su familia) están cansados por no tenerme en cerca. Me gustaría quedarme con ellos. Traté de regresar, pero Pioli respondió que tengo dos hijos en casa, pero que Milanello también es mi casa y que aquí tengo 25 chicos que me necesitan también”, comentó el atacante europeo.