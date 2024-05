Jaime Lozano , Director Técnico de la Selección Mexicana , dio a conocer la lista de 31 jugadores que participarán en la Copa América, sin embargo, Guillermo Ochoa, tal como lo adelantó TUDN no estuvo contemplado.

Lozano explicó en conferencia de prensa sus motivos por los que el portero no fue contemplado para el torneo continental de selecciones.

Asimismo, el estratega dejó en claro que las puertas no están cerradas ni para Memo, ni Chucky, ni Raúl Jiménez: “La decisión es esta, es tomada por mi, respaldada por Duilio Davino, que sepas que no estás fuera, ni tú ni nadie, más adelante, no estás fuera sigue siendo parte de un proceso”.