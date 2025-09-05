    Sampdoria

    Futbolista del Sampdoria salva la vida a una turista que recibió más de 10 puñaladas

    La rápida intervención del jugador Alessandro Bellemo y su hermano ayudaron a salvarle la vida a una mujer.

    Por:
    Jaime Bernal.
    El futbolista italiano Alessandro Bellemo, centrocampista del Sampdoria y exjugador del Como 1907, auxilió esta semana en Chioggia, su ciudad natal en la provincia de Venecia, a una turista polaca de 34 años que había sido atacada con arma blanca en plena calle.

    La víctima recibió más de diez puñaladas en distintas partes del cuerpo, aunque ninguna resultó mortal gracias a su resistencia y a la rápida intervención de Bellemo y su hermano Stefano, quienes escucharon los gritos y acudieron en su ayuda.

    El jugador trasladó a la mujer hasta las inmediaciones de la vivienda de su hermano, tratando de mantenerla consciente hasta la llegada de la ambulancia.

    Estaba herida, sangraba por la cabeza, las manos y el cuello”, relató Stefano Bellemo a medios locales como Corriere della Sera y La Nuova Venezia. Los sanitarios lograron estabilizarla en el lugar antes de su traslado al hospital, donde permanece fuera de peligro.

    Horas después, la policía detuvo a un joven italiano de 25 años con problemas mentales como presunto autor de la agresión.

    Bellemo, de 30 años, fue capitán del Como y pieza clave en el ascenso del club a la Serie A en 2024, antes de su llegada al Sampdoria.


