Hirving Lozano y el Napoli se quedan con la derrota ante la Juventus

El fallo en contra del Napoli por no presentarse a su partido ante la Juventus el pasado 4 de octubre, fue ratificado por un tribunal y con ello quedó desechada la última esperanza que tenía el equipo de Hirving Lozano para no perder por marcador de 3-0 encuentro y más un punto de penalización , situación que ha contribuído a que hoy estén tercera posición con 14 puntos, a tres del Milan, que es el líder de la competencia.



La Corte de Apelaciones concluyó que el equipo dirigido por Gennaro Gatusso no tenía una razón válida para no disputar el encuentro y que debió seguir los protocolos establecidos para el COVID-19, que fueron aceptados por los clubes al principio de la temporada, mismo que indica que si un equipo tiene 13 jugadores disponibles, entre los que debe haber un portero, el juego puede llevarse a cabo, además, señalaron que la conducta del equipo en la semana previa denotaba que no pensaban jugar.