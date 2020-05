El suplicio que ha pasado Christian Eriksen en Milán

"Pensé en hablar con Romelu Lukaku o Ashley Young pero tenían familias a las que cuidar y dormir 14 días en el sofá de alguien es demasiado”, declaró para The Sun.

Además, ya ha tenido algún problema con la autoridad, "la policía me detuvo y con mi italiano bastante malo tuve que explicar lo que estaba haciendo, a dónde iba y por qué estaba fuera de casa”, relata.

“Nunca he tenido tanto tiempo libre y ni siquiera puedes ir de compras. No podemos quejarnos, ya que es mucho más difícil para muchos otros, pero es muy diferente a la vida a la que estamos acostumbrados", añadió el ex jugador del Tottenham.