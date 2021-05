Dzeko podría hacer dupla de ataque con Chicharito en el LA Galaxy

Todo indica que Dzeko no entra en los planes de José Mourinho, nuevo entrenador de la Roma , motivo por el cual su futuro estaría en este equipo de la Major League Soccer, donde compartiría el vestuario con Javier ‘Chicharito’ Hernández , quien ha tenido un espectacular inicio de temporada.

La noticia tomó fuerza pues Admir Husaric, agente de Dzeko, afirmó a Sport.ba que el Galaxy sí puede ser una opción para el exatacante del Wolsfburgo y el Manchester City, entre otros. "He oído que se unirá al LA Galaxy, pero no puedo revelar los detalles porque el acuerdo aún no está finalizado", dijo Husaric en declaraciones al citado medio.