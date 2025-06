El buen rendimiento de Johan Vásquez con el Genoa no ha pasado desapercibido por otros clubes al sumarse el AS Roma al interés de poder ficharlo para la próxima temporada.

"El sueño siempre lo he tenido ahí desde hace tiempo, obviamente creo que también dijo que ya era un logro estar en el Genoa, no me quiero precipitar, estamos a un año del Mundial. Tengo 26 años donde no me gustaría cometer un error. Estoy tranquilo por el torneo que hice, estoy en un gran club y que sea lo que tenga ser".