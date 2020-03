Cristiano dio iMacs a jugadores de la Juventus por ser expulsado

El portero polaco explicó que Massimiliano Allegri , entonces técnico del conjunto de Turín, tenía una regla la cual era que si recibías una tarjeta roja, debías de obsequiar algo al equipo, misma que Cristiano tardó en cumplir dos meses porque consideraba que su expulsión no era justificada.

“Sí, todos tenemos uno. Le tomó mucho tiempo porque no podía procesar la tarjeta roja e insistió en que no había hecho nada malo. Le tomó un poco, dos meses, pero finalmente todos recibimos una iMac”, confesó Szczesny al programa polaco Prosto w Szczene .

“Pensé que era martes, pero resultó ser miércoles. Allegri me llamó y me dijo que todos me estaban esperando. Llegue media hora tarde y terminé regalando unos Beats”, externó.