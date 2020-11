'Chucky' Lozano tuvo crisis en Italia: “¿Qué hago aquí?”

Lozano agradece que durante ese periodo complicado en su carrera los fans mexicanos lo hayan apoyado y aclaró que no tiene una mala relación con Gennaro Gattuso , a quien la afición azteca se le fue encima por no darle minutos a su ídolo.

"Le agradezco infinitamente a los fans mexicanos que siempre me apoyan. Creo que él tiene su forma de ser, directo, cuando se enoja es un ogro, tiene carácter fuerte, pero hay que aprender y adaptarse a ello. He aprendido a manejarme respecto a eso, es buena persona, no tengo nada en contra", sentenció.

"Nunca se sabe qué pueda pasar, apenas tengo la confianza del club y esa conexión con los compañeros. Me gusta el futbol italiano, es complicado, pero desde que estuve en PSV siempre me planteé llegar a una liga más competitiva porque sé la capacidad que tengo. Sí me gustaría tener otro objetivo, siempre veo hacia delante. Hay grandes equipos, me gustaría jugar con el Barcelona, me gusta mucho".