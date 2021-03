Zlatan Ibrahimovic es un distinto y no se cansa de demostrarlo , no solo en la cancha, sino en cualquier campo de la vida misma.

Después de tres horas atascado se bajó del coche e interceptó a un motociclista. "Hubo un accidente, y el atasco... Después de tres horas sentados y parados, le dije al conductor del coche que tenía que salir. Detuve a un motociclista que pasaba y le pregunté si podía llevarme a San Remo. Afortunadamente, era milanista. Me llevó 60 kilómetros ", relató.

El propio conductor contó cómo vivió el momento: "Ibra fue muy amable conmigo. Me preguntó cómo podía agradecerme y me dijo que me enviaría una camiseta. Ni siquiera pude tomarme una foto con él porque cuando llegamos rápidamente se bajó de la motocicleta y corrió hacia el festival".