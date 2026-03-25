    Futbol

    Selección de Honduras lanza cuatro uniformes nuevos desde España

    La H estrenará uno de sus nuevos jerseys cuando enfrente a Perú el próximo 31 de marzo.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¡Desde España! Honduras lanza cuatro nuevos uniformes

    La Selección de Honduras presentó sus nuevos uniformes con los que comenzarán a soñar en busca de volver a una Copa del Mundo en 2030 tras quedarse cerca del Mundial 2026.

    La H aprovechó su visita a España, donde enfrentará a Perú en esta fecha FIFA de marzo, para lanzar sus cuatro nuevas playeras en la sede de Joma, la marca española que patrocina a la Federación de Futbol de Honduras (FFH).

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    El jersey de local es en color blanco con dos franjas al centro en dos tonos de azules, mientras que el de visitante es en color negro con detalles en azul claro.

    Además, se presentaron otras dos camisetas: una alternativa con franjas albiazules y una de edición especial en color azul con patrones de líneas onduladas.

    La Selección de Honduras estrenará una de sus nuevas playeras el próximo martes 31 de marzo cuando se enfrente a Perú en el Estadio Municipal de Butarque de Leganés, España.

    El combinado catracho, dirigido por el español José Francisco Molina, quien fue anunciado el pasado mes de febrero, se entrena en Segovia, España, de cara al amistoso internacional.

    Honduras se quedó a una victoria de clasificarse al Mundial 2026 al terminar en el segundo lugar del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf con nueve puntos, a dos de Haití que logró el histórico boleto a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26.

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