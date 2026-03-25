Futbol Selección de Honduras lanza cuatro uniformes nuevos desde España La H estrenará uno de sus nuevos jerseys cuando enfrente a Perú el próximo 31 de marzo.

Video ¡Desde España! Honduras lanza cuatro nuevos uniformes

La Selección de Honduras presentó sus nuevos uniformes con los que comenzarán a soñar en busca de volver a una Copa del Mundo en 2030 tras quedarse cerca del Mundial 2026.

La H aprovechó su visita a España, donde enfrentará a Perú en esta fecha FIFA de marzo, para lanzar sus cuatro nuevas playeras en la sede de Joma, la marca española que patrocina a la Federación de Futbol de Honduras (FFH).

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El jersey de local es en color blanco con dos franjas al centro en dos tonos de azules, mientras que el de visitante es en color negro con detalles en azul claro.

Además, se presentaron otras dos camisetas: una alternativa con franjas albiazules y una de edición especial en color azul con patrones de líneas onduladas.

Esta es la nueva indumentaria de la Selección de Honduras. Por primera vez se presenta en la sede de la marca patrocinadora en España, Joma. El equipo estrenará el uniforme el próximo martes en el amistoso ante Perú. @TigoSportsHN pic.twitter.com/aqloIpIqXh — Oscar Funes (@chacofunesjr) March 25, 2026

La Selección de Honduras estrenará una de sus nuevas playeras el próximo martes 31 de marzo cuando se enfrente a Perú en el Estadio Municipal de Butarque de Leganés, España.

El combinado catracho, dirigido por el español José Francisco Molina, quien fue anunciado el pasado mes de febrero, se entrena en Segovia, España, de cara al amistoso internacional.