Selección Argentina homenajea a Messi con predio en las instalaciones de la AFA

“Agradecer a Chiqui por este reconocimiento, la verdad es que es algo muy emocionante para mí. Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día sentí una energía muy especial, este lugar es sensacional hasta el día de hoy. Hasta en los peores momentos, he tenido momentos muy malos con la selección, he pasado por momentos duros, pero era entrar acá y olvidarme de todo. Era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sintiendo, por eso hoy me siento muy feliz que después de tanto tiempo vaya a llevar mi nombre.