¡Se queda! Diego Maradona seguirá como DT de Gimnasia

"Todavía no hablamos de renovar el contrato, pero cuando vuelva el fútbol Maradona va a seguir siendo el técnico de Gimnasia ", expresó el dirigente.

Afirm´ó que el contrato de Maradona finaliza el 22 de agosto y no han platicado de una renovación todavía, pero la intención es que suceda. Asimismo, reiteró que los descensos volverán hasta 2023 en busca de estabilizar la economía de los clubes.

"Que no haya descensos en 2021 es una medida tomada, votada y no hay vuelta atrás".



La vuelta al futbol no será fácil, aclaró, pues no considera que la gente vaya a poder asistir a un estadio pronto y los partidos tendrán que encontrar una medida rápida para no perder el inicio del próximo torneo.