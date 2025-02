“Lo único que hay que tomar en cuenta Marion es que es un chico diferente. No podemos compararlo ni con Hirving Lozano, ni con ‘Chicharito’ Hernández, ni con Hugo Sánchez, ni con Rafael Márquez. Este chico juega al futbol primero por gusto, no por necesidad”.

“Entiendo en el sentido lo que dice David, no es tan común ahora, con Hugo Sánchez me contaban todos sus compañeros del Madrid en los ochenta, la cantidad de veces que podía entrenar después de la práctica, quedarse solito entrenando chilena, en tiros libres, etcétera, de Rafa Márquez me tocó vivir su primer año en el Barcelona y me decían porque iba junto con Ronaldinho, si Ronaldinho entrenara lo que Rafa, no te sé decir, pero evidentemente eran mentes muy diferentes”.