"Lo que había acontecido [el beso] no tenía ninguna importancia, ni para mí ni para ella", agregó el exdirigente, que defendió que lo ocurrido "no se trata para nada" de un comportamiento violento, sino de "un gesto de cariño".

"Yo he pedido perdón por mi comportamiento porque no fue adecuado y estando en esa tarima tenía que haber tenido la sangre más fría y no haberme dejado llevar por la emoción", explicó este martes el exdirigente, matizando que no pensaba haber cometido ningún delito.