Luis Rubiales vuelve a cargar contra Jenni Hermoso

"Ella (Jenni Hermoso) sabe que miente, yo lo sé y lo saben mis hijas que me acompañaban y que escucharon a Jenni decir: 'Déjenme ya en paz, que es un amigo, que ha sido un pico entre dos amigos'. Eso lo han escuchado mis hijas", declaró Rubiales en entrevista para El Español.

En la calle todo el mundo está conmigo, sobre todo las mujeres. Me siento reconfortado por la gente que me ha apoyado . Me detienen para decirme que es una injusticia” indicó el expresidente del futbol español.