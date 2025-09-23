    Atlético de Madrid

    Ronaldo Nájera entrena con el primer equipo del Atlético de Madrid

    A poco menos de un mes de llegar al Atleti B, el joven del San Luis ya tuvo práctica junto a Griezmann y compañía.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Joven mexicano se codea con los grandes del Atlético de Madrid

    A principios del mes de septiembre del 2025, el mexicano Ronaldo Nájera se incorporó al Atleti B del futbol de España, equipo que dirige Fernando el ‘Niño’ Torres.

    Este día se le vio al exjugador del Atlético San Luis en el entrenamiento del primer equipo del Atlético de Madrid, en el que estuvo bajo las órdenes del Diego Simeone.

    El video que circula en redes sociales muestra un entrenamiento de definición y precisión a velocidad, el mexicano aparece en el último turno, ante de él se le ve a Antoine Griezzman, Julián Álvarez y a Alexander Sorloth.

    El Atleti B se encuentra en la octava posición del Grupo 2 con cinco puntos en cuatro partidos disputados, su próximo rival será el Villarreal.

    Mientras que el Atlético de Madrid en LaLiga marcha en el puesto 12 de la clasificación con seis unidades tras cinco partidos jugados, su siguiente enfrentamiento será ante el Rayo Vallecano.

    Video ¡Orgullo tricolor! Mexicano aterriza en el Atlético de Madrid

