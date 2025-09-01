    Atlético San Luis

    Ronaldo Nájera tendrá oportunidad de probar suerte en el Atlético de Madrid B

    El canterano de Tigres UANL y promesa de Atlético de San Luis ya está en Madrid para finiquitar el traspaso.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Orgullo tricolor! Mexicano aterriza en el Atlético de Madrid

    El mercado de fichajes está a horas de terminar y los movimientos continúan, ahora se dio a conocer una nueva salida de un mexicano al futbol europeo, a España para ser precisos.

    Este día trascendió que un joven de Atlético de San Luis se irá a préstamo por una temporada al Atlético de Madrid B, equipo que dirige el español Fernando ‘Niño’ Torres.

    PUBLICIDAD

    Se trata de Ronaldo Nájera, quien lleva dos temporadas completas y lo que va del Apertura 2025 con el conjunto potosino en primera división, en el que ha tenido regularidad con quince y once partidos disputados en las primeras campañas.

    Ronaldo es canterano de Tigres UANL desde las filiales Sub-15, tiene 22 años y se desempeña como mediocampista ofensivo, en este torneo de Liga MX ha sumado 110 minutos en tres juegos en los que ha participado.

    Además, tuvo la oportunidad de jugar y sumar minutos en la Leagues Cup con Atlético de San Luis. Según fuentes, el mexicano ya se encuentra en Madrid para realizar las pruebas médicas pertinentes y finalizar el traspaso.

    El Atlético de Madrid B está iniciado el torneo en su categoría, ya tuvo su primer partido en el que enfrentó a Sanluqueño y el resultado terminó con empate sin goles. El próximo encuentro para los Colchoneros será ante el Cartagena.


    Más sobre Atlético de Madrid B

    0:55
    ¡Grotesco! Jugador del Atlético de Madrid golpea y escupe a su rival

    ¡Grotesco! Jugador del Atlético de Madrid golpea y escupe a su rival

    1:17
    Atlético de Madrid llega este lunes a Monterrey para seguir su pretemporada

    Atlético de Madrid llega este lunes a Monterrey para seguir su pretemporada

    Relacionados:
    Atlético San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD