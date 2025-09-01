El mercado de fichajes está a horas de terminar y los movimientos continúan, ahora se dio a conocer una nueva salida de un mexicano al futbol europeo, a España para ser precisos.

Este día trascendió que un joven de Atlético de San Luis se irá a préstamo por una temporada al Atlético de Madrid B, equipo que dirige el español Fernando ‘Niño’ Torres.

Se trata de Ronaldo Nájera, quien lleva dos temporadas completas y lo que va del Apertura 2025 con el conjunto potosino en primera división, en el que ha tenido regularidad con quince y once partidos disputados en las primeras campañas.

Ronaldo es canterano de Tigres UANL desde las filiales Sub-15, tiene 22 años y se desempeña como mediocampista ofensivo, en este torneo de Liga MX ha sumado 110 minutos en tres juegos en los que ha participado.

Además, tuvo la oportunidad de jugar y sumar minutos en la Leagues Cup con Atlético de San Luis. Según fuentes, el mexicano ya se encuentra en Madrid para realizar las pruebas médicas pertinentes y finalizar el traspaso.

El Atlético de Madrid B está iniciado el torneo en su categoría, ya tuvo su primer partido en el que enfrentó a Sanluqueño y el resultado terminó con empate sin goles. El próximo encuentro para los Colchoneros será ante el Cartagena.