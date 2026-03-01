FC Copenhagen Rodrigo Huescas y el FC Copenhague se meten en problemas en la Sueperliga El conjunto danés quedó ubicado en la séptima posición del torneo.

El FC Copenhague, donde milita el mexicano Rodrigo Huescas, se metió en problemas luego de que s e quedara fuera de la disputa por el título de la Superliga danesa para ahora pelear por el no descenso.

Y es que el cuadro de los Leones no logró meterse a la ronda final de la temporada al perder en la última jornada frente al Randers que lo dejó fuera de los mejores seis clubes del torneo.

Ante esta situación el FC Copenhague tendrá que disputar con otros cinco equipos la ronda de no descenso donde buscará no ser uno de los dos conjuntos que pierdan la categoría en el futbol de Dinamarca.

Esta inesperada caída del campeón marca un giro importante en la Superliga danesa, que esta temporada garantiza un nuevo ganador y rompe con la hegemonía reciente del club más laureado del país.

¿CÓMO ES EL SISTEMA DEL FUTBOL DANÉS?

A diferencia de las principales ligas del futbol europeo, la Superliga danesa tiene un formato distinto donde participan 12 equipos.

El torneo se disputa con un formato dividido en dos fases. Primero, los 12 equipos juegan una fase regular de todos contra todos a ida y vuelta durante 22 jornadas.

Al finalizar, la tabla se parte en dos: los seis mejores avanzan al Championship Group, donde pelean por el título, mientras que los seis restantes disputan el Relegation Group, enfocado en evitar el descenso.