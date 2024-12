"No estoy criticando ni juzgando a nadie, sino que era así, lo que pasa es que a lo mejor públicamente no salió", sentenció Jesé.

Jesé revela relación con Mourinho y Cristiano Ronaldo

"No tenía tanto confianza al principio, Cristiano imponía tanto que tú no te atrevías a invitarlo a cenar, él sí, muchas veces me invitaba a cenar. Imponía mucho respeto, un tío que en ese momento tenía mucha presión a veces era complicado porque al final del día es una persona, no un robot".