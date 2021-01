Wolverhampton está en un tobogán desde que no juega Jiménez

Desde la primera mitad mabos equipos salieron en busca del resultado, y fue la visita quien encontró la primera anotación por conducto del nigeriano Alex Iwobi, quien al minuto seis encontró una diagonal retrasada de Lucas Digne y de primera inteción conectó la pelota para doblegar a Rui Patricio, quien a pesar de la estirada no logró atajar el esférico para evitar que su equipo se fuera abajo en el marcador.

Pero los Wolves no se quedaron atrás y se lanzaron a ataque en busca de la igualada que no tardó en llegar, pues Ruben Neves se posicióno dentro del área tras un tiro de esquina y encontró un servicio de Rayan Aït Nouri, en una jugada preparada, y sin pensarlo remató en la nariz del guardameta Jordan Pickford quien no pudo detener el esférico que se convirtió en el empate momentaneo en el encuentro.