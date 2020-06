Liverpool renovará el contrato del defensa holandés Virgil van Dijk y se convertirá en el jugador mejor pagado en la historia del club, según The Sun .

"He firmado por tres años y con suerte espero que pueda ser más", informó el futbolista de 23 años para detallar que "hablé con el director deportivo y me explicó el proyecto. Tuve una charla con el entrenador y eso es lo que me hizo venir. Tengo muchas ganas de empezar. Veremos qué pasa esta temporada".