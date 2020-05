Unai Emery critica actitud y compromiso de Mesut Özil en Arsenal

“Uno de los capitanes podría haber sido Özil , pero el vestuario no quería que fuera el capitán. Su nivel de compromiso no era el de alguien que merecía ser el capitán. Y eso no fue lo que decidí, eso fue lo que decidieron los jugadores.

“Regresamos a Londres a las ocho de la mañana y me fui a casa, dormí tres horas y luego volví a Colney. Tuve reuniones con todos los jugadores. Charlas individuales de media hora con cada uno. Sólo que Özil no quiso venir. No sé por qué no vino. Y eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de compromiso. Cuando el compromiso es del 100%, todos vienen”, aseguró Unai Emery.