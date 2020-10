“Estaba en mis días libres, en mis vacaciones y todos los días despertaba y estaba en un nuevo club. Pero en esos momentos sólo estaba disfrutando de mi familia, sabiendo que estaba en vacaciones, me sentía bien. Sólo eran rumores, estoy feliz aquí y estoy feliz de estar aquí.

“Siempre tienes que dejar las puertas abiertas para todo, pero no perder la cabeza. Creo que todas las ventanas de transferencias son iguales, así que si me quedé estoy muy feliz y voy a seguir igual, si me tengo que ir será parte de esto. Somos profesionales, somos futbolistas y es parte nuestras vidas, pero soy muy feliz aquí”.