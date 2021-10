Pep Guardiola abre la puerta para que Raheem Sterling se vaya

"Raheem es nuestro jugador y ojalá lo siga siendo, es un jugador increíblemente importante para nosotros. Hay algunos jugadores que se quejan y quieren jugar todo el tiempo, pero no puedo asegurarles y ellos lo saben. No puedo asegurarles cuántos minutos jugarán. Ellos saben que hay que hablar en el césped, en el terreno de juego, ese es el momento (para hacerlo) no solo de Raheem, sino de todos.