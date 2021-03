Manchester City no tiene contemplaciones ante el Fulham

Un partido de trámite fue el que protagonizó el Manchester City ante el Fulham que sigue sin encontrar el camino de la salvación y parece estar destinao al descenso . Los de Pep Guardiola salieron a la cancha con algunos cambios en el cuadro inicial, pues Kevin De Bruyne y Philip Foden se quedaron en la banca, un movimento ya pensando en el juego de Vuelta de Octavos de Final de la Champions League ante el Borussia Mönchengladbach , que se llevará a cabo el próximo martes. No obstante se impusieron 0-3.

En otro encuentro más temprano el Everton hiló su segunda derrota, esta vez cayó en casa 1-2 ante el Burnley, uno de los equipos más flojos del campeonato y que no ganaba desde hace poco más de un mes. Chris Wood abrió el marcador al minuto 13 mientras que Dwigth McNeil hizo el segundo al 24; Dominic Calvert-Lewin acercó a su equipo al minuto 32 pero no lograron la remontada. Los de Carlo Ancelotti no contaron con James Rodríguez.