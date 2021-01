Además de De Bruyne, el City no podrá contar con el lateral Kyle Walker .

“Kyle tuvo una patada de gran impacto en sus caderas, pero solo una patada, así que no está disponible mañana, pero deseamos que esté disponible para el próximo juego. Kevin, el médico tuvo que revisar el escaneo esta mañana y estará de baja entre cuatro y seis semanas”, informó Guardiola previo al juego ante el Cheltenham en la Cuarta Ronda de la FA Cup .

Guardiola lamentó perder a su mejor jugador y es que De Bruyne no solo se perderá los partidos contra el Liverpool (7 de febrero), Tottenham (13 de febrero) y Arsenal (21 de febrero) en la Premier League, sino que también podría estar fuera para la ida de los Octavos de Final de la Champions League ante el Borussia Mönchengladbach (24 de febrero).

“Tenemos que seguir adelante. No estoy diciendo que nadie desconozca su importancia. Desafortunadamente para él y para nosotros, estará fuera una parte importante de la temporada y tenemos que encontrar una solución porque todos están luchando en esta situación y tenemos que adaptarnos”, indicó.

“Los jugadores no quieren lesionarse, pero son humanos. ¿Por qué en la FA Cup podemos usar cinco suplentes pero en la Liga no? Es una competencia diferente. ¿Es especial? No es solo porque sea Kevin. Es todo el mundo durante las últimas cinco temporadas. Son demasiados juegos”, señaló.