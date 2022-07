Julián Álvarez sobre duelo entre América y Manchester City: "Va a ser un lindo partido"

"Me siento bien en este poco tiempo que estuve en Manchester y bueno ahora acá con todo el grupo me voy integrando de a poco, conociendo bien cómo se maneja todo el club, hay mucha gente que me ha ayudado mañana y espero poder estar ahí en el partido y sí, con América había jugado hace tres años atrás también con River en un partido de pretemporada, así que voy a un partido ahí los conozco un poco así que mañana va a ser un lindo partido", dijo la 'Araña' Álvarez en entrevista con Julio Ibáñez, reportero de TUDN.