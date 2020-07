La dos opciones para los Wolves en estos momentos son: *Conseguir el pase a Champions al finalizar com cuarto lugar de la Premier League ´*Ser campeón de la UEFA Europa League y lograr su pase a instancias previas como el Chelsea.

PANORAMA DE CHAMPIONS LEAGUE EN LA PREMIER

Chelsea parte con ventaja, tiene 60 puntos, mientras que el Leicester City cuenta con 59 y el United 58, pero tiene que jugar este lunes todavía frente al Southampton en Old Trafford, si pierde se cerraria la lucha.

Wolves necesitaría que tanto Chelsea no sume más de cinco puntos, que el Leicester City no consigue seis y que Manchester United no sumen más de cinco también, siempre y cuando ellos ganen los tres restantes.