El atacante uruguayo aceptó su castigo, sin embargo, no lo compartió pues aseguró que escribirle “gracias negrito” a su amigo fue una muestra de cariño y no un insulto racista como lo consideró la FA.

“Hola a todos, no me quiero extender mucho, en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto.