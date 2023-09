Raúl Jiménez se queda cerca de romper sequía en la Premier League

Su triunfo de este sábado fue fulminante. Inmediato. El líder no dio ninguna opción a la sorpresa al principio. Hasta que lo resolvió. En el primer cuarto de hora no le permitió absolutamente nada al Nottingham Forest, que persiguió 'fantasmas' sobre el campo. Llegó tarde, sobrepasado por la precisión, la movilidad y la pegada del mejor equipo del mundo. No sólo ganaba 2-0 entonces, sino que la posesión era suya en un 88 por ciento.