FA Cup Haaland y el Manchester City aplastan al Liverpool en la FA Cup y hay momento viral Un noruego inspirado basta para borrar del campo a los 'Reds' en los Cuartos de Final del prestigioso certamen británico.

Video Erling Haaland y el City arrasan con Liverpool y se da momento que se hace viral con Cherki

Erling Haaland vuelve a estar imparable y prácticamente él solo basta para que el Manchester City pasara por encima del Liverpool en los Cuartos de Final de la FA Cup.

Marcador de 4-0 a favor del conjunto 'Cityzen' en el Etihad Stadium no solamente para avanzar a Semifinales del torneo de clubes más antiguo del mundo, también para dar un golpe sobre la mesa de cara al cierre de temporada dentro del futbol británico, sobre todo con la Premier League en la mira.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola prácticamente no tuvo rival con un Liverpool que bajó los brazos muy temprano en el partido, a pesar de algunos intentos (muy tibios por cierto) de tratar de revertir el marcador.

Primero, Haaland abrió el marcador vía penal a los 39' para que el Manchester City tuviera el panorama abierto en un segundo tiempo que fue totalmente de los locales, más después de que el noruego anotara doblete justo antes del descanso.

Antoine Semenyo hizo oficial la goleada ya en el complemento, para que después, Haaland firmara su triplete a los 57' y, posteriormente, saliera del campo ante los aplausos del Etihad Stadium.

Fue más que suficiente para el City que quitó el pie del acelerador y decretara un contundente pase a las Semifinales, además de que la escuadra de Manchester tiene en pie todavía la búsqueda de la Premier League, con el Arsenal como líder.

CHERKI PROTAGONIZA MOMENTO VIRAL EN EL CITY VS. LIVERPOOL



A los 68', Cherki fue relevado, al mismo tiempo que su compatriota francés Ekitike del Liverpool. Ambos intercambiaron camisas con el partido todavía en marcha.