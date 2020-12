El agente de Pogba ve "improbable" que se vaya del United en enero

Raiola, que también es el agente del futbolista mexicano Hirving Lozano , ya dejó caer la semana pasada una posible salida de Pogba, aludiendo a que el jugador no está contento en el United y a que le gustaría cambiar de equipo, deseo que ha estado en la boca del futbolista desde hace meses.

El futuro del centrocampista galo lleva años siendo objeto de constante especulación en Old Trafford y, aunque últimamente había recuperado la confianza de Ole Gunnar Solskjaer , eso no impidió que Raiola soltase la bomba de su posible marcha antes del partido más importante de la temporada.

"No necesitamos un tope (a las ganancias de los agentes), esto no es sobre nosotros, esto es FIFA que tiene que poner la atención sobre otros. FIFA quiere mantener el poder, tener su propio banco, sus propias transferencias, organizar no solo el Mundial, sino también a los clubes, los partidos... El tope es una excusa", dijo el representante del Chucky.