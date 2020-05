El futbol es casi la religión mundial. Esa es la premisa para Fernando , el viajero que recorrió la Ruta de la Seda por más de un año en que no tuvo problemas para comunicarse y quien relata su experiencia en entrevista para TUDN.

“Por suerte, esa es una cosa que nos une a todo el mundo. Cuando pedía un aventón y me recogía un camionero en un pueblito perdido en Irán y desde el momento que yo le decía que era argentino, me decían 'oh, argentino. Maradona, Messi', y recordaba partidos de futbol”, narra Fernando Duclos.