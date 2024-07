Rodrigo de Paul admite que le encanta "cerrarle el orto a los que critican"

“Sí, yo sí. Me encanta cerrarle el orto (a los detractores) te lo juro que me encanta. No con la gente que puede opinar desde un lugar bien, pero a los que lo hacen desde la maldad, sí me encanta”, admitió el jugador del Atlético de Madrid provocando la carcajada de los panelistas.

LOS LOGROS DE LA ARGENTINA DE SCALONI

LA PRUDENCIA DE MESSI Y NO HABLAR DE MÁS

“Lo que pasa que él (Lionel Messi) conoce tanto de eso. Él me decía: 'No hagas esto, no digas esto', yo soy todo lo contrario. Y todo lo que él me decía iba pasando. Y él entiende las situaciones. No porque no quiera cantar el tema, porque después estamos en el vestuario y Leo está encima de la mesa. Pero sabe dónde sí y dónde no.