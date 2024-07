Dos miembros de la 'barra brava' de Newell's Old Boys de la ciudad argentina de Rosario fueron detenidos este jueves acusados de haber estado involucrados en las amenazas que recibió el futbolista Ángel Di María en marzo, cuando todavía se especulaba sobre su regreso al club de sus amores, Rosario Central , el otro equipo de la ciudad.

Esta semana, tras anunciarse el sábado la continuidad del 'Fideo' en el Benfica de Portugal, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, comunicó que la decisión del futbolista de no retornar a la ciudad se debió a cuestiones de seguridad.

"El sábado a la tarde me dijo su decisión de que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia", declaró este lunes Belloso en una entrevista radial.