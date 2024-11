Este sábado 9 de noviembre continúa la última fecha del torneo regular del Apertura 2024 de la Liga MX y se define todo rumbo al Play-In y la Liguilla.

En el futbol de Europa la actividad regresa a las ligas locales luego de que en la semana se disputaron los partidos de los torneo de la UEFA.

También en la MLS siguen adelante los Play-offs en la búsqueda del ganador de la MLS Cup.

HORARIO Y DÓNDE VER EL REAL MADRID VS. OSASUNA

Real Madrid vs. Osasuna

Horario: 7:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 8:00 am ET, 7:00 am CT y 5:00 am PT.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRYSTAL PALACE VS. FULHAM

Crystal Palace vs. Fulham

Horario: 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 8:00 am PT.

HORARIO Y DONDE VER EL BRENTFORD VS. BOURNEMOUTH

Brentford vs. Bournemouth

Horario: 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 8:00 am PT.

HORARIO Y DONDE VER EL ESTORIL VS. AVS

Estoril vs. AVS

Horario: 9:30 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:30 am ET, 9:30 am CT y 8:30 am PT.

HORARIO Y DONDE VER DINAMO VS. NIZHNIY NOVGOROD

Dinamo vs. Nizhniy Novgorod

Horario: 10:30 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 11:30 am ET, 10:30 am CT y 8:30 am PT.

HORARIO Y DÓNDE VER AEK VS. ASTERAS

AEK vs. Asteras

Horario: 12:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT.

HORARIO Y DÓNDE VER INTER MIAMI VS. ATLANTA UNITED

Inter Miami vs. Atlanta United

Horario: 7:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT.



HORARIO Y DÓNDE VER LA JORNADA 17 DEL APERTURA 2024 DE LA LIGA MX

Chivas vs. Atlético de San Luis

Horario: 5:05 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 6:05 pm ET, 5:05 pm CT y 3:05 pm PT.

Pachuca vs. FC Juárez

Horario: 7:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT.

Dónde ver: El partido lo podrás disfrutar en México y Estados Unidos por ViX.

Toluca vs. América

Horario: 7:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT.

Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar en Canal 5, TUDN y ViX en México. Mientras en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Cruz Azul vs. Tigres

Horario: 9:05 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:05 pm ET, 9:05 pm CT y 7:05 pm PT.

Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar en Canal 5, TUDN y ViX en México. Mientras en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Video ¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la Liguilla o el Play In? Los panoramas son diversos de cara a los Cuartos de Final o para el Play-In de Liguilla del AP2024. 1:40 mins