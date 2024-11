Partidos de hoy miércoles 6 de noviembre: Champions League y Liga MX

El futbol no se detiene para este miércoles 6 de noviembre 2024 , tendremos una gran cantidad de partidos entre futbol de Europa con la Champions League y la Liga MX con su Jornada 16 del Apertura 2024 .

El torneo de los clubes europeos llegó a su cuarta fecha con duelos que llaman poderosamente la atención, como PSG vs. Atlético de Madrid, Inter vs. Arsenal , y los siempre emocionantes encuentros de Barceloa y Bayner Múnich .

Horario y dónde ver la Champions League

Este juego síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.