Futbol Mexicanos en Europa: gol de Orbelín y actividad en varias ligas Orbelín se destacó en la jornada dominical de mexicanos por Europa; otros como Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Santiago Giménez y Heriberto Jurado también vieron acción.





Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gol de Orbelín Pineda en triunfo de AEK sobre PAOK de Jorge Sánchez

La actividad de mexicanos este domingo en Europa estuvo nutrida, con tricolores que van desde seguir lesionados hasta otros que festejaron victorias y goles.

La nota del día la ofreció Orbelín Pineda al aportar gol y asistencia para que el AEK Atenas se impusiera 3-0 al PAOK Salónica. Este fue el octavo tanto del mexicano en lo que va de la campaña.

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Del otro lado apareció Jorge Sánchez, quien no tuvo su mejor desempeño. Lo que se presupuestaba como un choque intenso entre compatriotas no lo fue tanto, ya que el defensa recibió una amonestación al minuto cuatro, lo que condicionó su desempeño y, a la postre, su salida del juego, pues al inicio del segundo tiempo fue sustituido.

¿Cómo les fue a Johan Vásquez y Santiago Giménez en Italia?

En Italia también hubo actividad con la participación de 90 minutos de Johan Vásquez. El defensor mexicano se vio sólido en el triunfo de su equipo, Genoa, por 2-1 ante Pisa.

En otro frente, Santiago Giménez entró al minuto 63 en la victoria del Milan por 1-0 ante Hellas Verona. Si bien pudo hacer poco, lo rescatable es que sumó minutos.

¿Qué otros mexicanos tuvieron actividad o ausencia en Europa?

En Escocia, el Celtic apabulló 6-2 al St. Mirren para avanzar a la final de copa. Cabe recordar que Julián Araujo sigue lesionado y no pudo ver acción. Seguirá de baja por varias semanas, pero su equipo está a las puertas de obtener un título.

Heriberto Jurado, en Bélgica, volvió a tener actividad luego de un mes y medio con el Cercle Brugge. El mediocampista, ex del Necaxa, entró de cambio al minuto 66 en el triunfo de su escuadra por 4-1 ante el Dender.

Finalmente, en Países Bajos, Mateo Chávez permaneció en la banca durante la goleada de su equipo, AZ Alkmaar, por 6-1 frente a NEC Nijmegen. Este resultado le valió al equipo y al mismo Mateo, convertirse en campeones de la KNVB Cup, es decir, la Copa de los Países Bajos.