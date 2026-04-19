Futbol Orbelín Pineda brilla ante Jorge Sánchez en triunfo del AEK sobre PAOK Orbelín fue pieza clave en el triunfo por goleada de 3-0 del AEK ante el PAOK, luego de que el mexicano dio asistencia y marcó el tercer tanto.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gol de Orbelín Pineda en triunfo de AEK sobre PAOK de Jorge Sánchez

La jornada de este domingo en Grecia trajo un duelo especial para nuestro país, con el enfrentamiento entre Orbelín Pineda y Jorge Sánchez, donde el primero salió airoso al aportar un gol y una asistencia con los que el AEK Atenas venció 3-0 al PAOK Salónica.

Siempre ver a dos compatriotas jugando en el Viejo Continente resulta especial, más cuando hay más mexicanos en el terreno de juego, y se vuelve todavía más atractivo cuando se tienen que enfrentar.

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El empate habría sido satisfactorio para ambas partes, pero en esta ocasión fue Orbelín quien sacó el mejor resultado. No solo eso, sino que apareció con un gol que selló la goleada de su escuadra jugando en casa.

Jorge Sánchez recibió tarjeta que condicionó su actuación

Ambos compatriotas vieron acción desde el inicio, pero Sánchez rápidamente se metió en problemas al recibir una tarjeta amarilla apenas a los cuatro minutos de juego. Eso condicionó su participación y, a la postre, su sustitución.

Al inicio de la segunda mitad, el entrenador decidió sacarlo para darle entrada a Jonjoe Kenny, ya que el mexicano corría riesgo de ser expulsado por una doble amarilla.

Orbelín selló el triunfo el AEK

Hasta ese momento, el AEK ganaba 1-0 por un autogol de Tomasz Kędziora. Los embates no cesaron y, al minuto 73, cayó el segundo tanto por obra de Aboubakary Koita.

Con el partido controlado, llegó el tercer tanto, obra del mexicano. Robó el balón pasado el medio campo, controló y, cerca del área chica, disparó de derecha para sacudir las redes.