Victor Montagliani vaticina que Costa Rica vencerá a Nueva Zelanda y estará en Qatar 2022

"Estados Unidos regresa al Mundial después de lo que pasó en el 2018... México siempre está, yo sé que muchos aficionados piensan que no juega bien, pero va a jugar mejor el Mundial que la Eliminatoria y Canadá que es 'the new kids on the block', es un equipo joven y tenemos también a Costa Rica, que le va a ganar a Nueva Zelanda", dijo en la transmisión de TUDN del juego entre Seattle Sounders y Pumas por la vuelta de la Concacaf Champions League.