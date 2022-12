TÉRMINOS Y CONDICIONES: Países Bajos vs. Estados Unidos

RESPONSABLE

Televisa, S. de R.L. de C.V. (en adelante "Televisa”) Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, CDMX, tiene la convicción de proteger la información personal (en adelante "Datos Personales”) proporcionada por los televidentes en la promoción en el partido de la Países Bajos vs. Estados Unidos (en adelante los “Televidentes”) y es el responsable de su tratamiento (término que se define más adelante) cuando sean recabados a través del correo electrónico hola@tudn.com (en adelante el “Medio”). Televisa pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).

DATOS PERSONALES A RECABAR

Televisa podrá recabar las siguientes categorías de datos personales:

· Datos de Identificación. Nombre Completo

· Datos de contacto. Numero Celular, Correo Electrónico, Dirección.

· Datos de redes sociales. Nombre de usuario de Twitter

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Televisa podrá solicitar y/o recabar a través del Medio Datos Personales de los Televidentes para los fines abajo señalados, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo requieran (en adelante “Tratamiento”). Televisa y/o cualquier tercero, con el que Televisa tenga una relación jurídica, que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales guardará confidencialidad respecto de los mismos conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”).

Los Datos Personales que los Televidentes proporcionen, tienen como finalidad:

i) Registro a la promoción que se llevará a cabo durante el partido de Países Bajos vs Estados Unidos (en adelante “la Promoción”).

ii) Participación de los Televidentes en la Promoción.

iii) Tener contacto con los Televidentes.

iv) Escoger al Televidente como seleccionado de la Promoción y la entrega de un Xbox