Gerardo Martino confirma que no fue a entrenamiento del Tri por observar a Argentina

" Para mi hoy respirar se ha tornado en un problema, tengo que decir que me quede viendo a Argentina, yo autorice el entrenamiento a puerta abierta hace cuatro o cinco semanas atrás, terminamos de preparar el partido el jueves, no íbamos a hacer nada. No solo es la gente, el periodismo, el rival te puede llevar a alguien, hicimos la cascarita, que la gente esté cerca de los futbolistas y yo terminé mi preparación y vi a Argentina", dijo.