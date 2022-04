¡Enojado! Tata critica préstamo de jugadores días antes de Qatar 2022

"Ahora, cómo se razona que una confederación no defienda al equipo al proponerle que los jugadores lleguen dos días antes de un partido de eliminatoria, no hay lógica, eso se debe reiterara, está mal. Para el Vasco (Aguirre) fue el inicio del final y después terminamos reduciendo la discusión a que no se puede perder con un equipo de tal lugar, esto (préstamo de jugadores a días del Mundial) me parece lo mismo, no se puede jugar una Copa del Mundo teniendo a los jugadores 6 días antes habiendo jugando un partido con sus equipos.