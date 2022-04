Sergio Goycochea considera que el sorteo le favoreció a Argentina

"Es un grupo, no digo accesible, porque en el futbol no hay nada accesible, pero e s bastante parejo y me parece que también ha salido favorecida Argentina en el sentido de que debuta con Arabia, después vamos con México y cierra con Polonia, creo que esa secuencia es favorable más allá de los rivales, porque siempre el debut marca mucho y en los papeles Arabia es el rival más débil", dijo a TUDN.