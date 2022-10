Alexi Lalas cree que Weah es mejor que Pulisic "para asustar a otros equipos"

“Weah es el extremo más consistente en términos de ser un clásico extremo con velocidad y profundidad para asustar a otros equipos y consistentemente se quita a jugadores en el uno a uno usando su velocidad. Pulisic dribla más hacia adentro, se lleva a más jugadores, sí, pero él no tiene la velocidad adecuada”, comentó Lalas en su podcast State of the Union.