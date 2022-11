Javier Aguirre ve a Messi goleador y a Argentina campeón

"Luis Enrique es un tipo frontal", añadió, "que vive intensamente su trabajo y que va siempre de frente. No tiene vueltas ni es oscuro, aunque puede no gustarte. A mí sí. En el futbol no hay que mentir nunca. Tampoco a la prensa porque si dices una mentira queda ahí. A un jugador tiene que decirle 'no vas a jugar por esto, por esto y por eso'. Se va encabronar, pero ya sabe lo que hay. Pero si le dices que va a jugar y luego te cuento a ti por la espalda que no, ¿sabes cómo se va quedar el futbolista? Sabrá que eres un mentiroso y un cabrón".